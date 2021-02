CAN U20 Mauritanie : Sékouba Kéïta membre de la Commission d’organisation de la CAF ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN U20 Mauritanie : Sékouba Kéïta membre de la Commission d’organisation de la CAF ! Publié le dimanche 7 fevrier 2021 | Aujourd`hui

Tweet

Le Mali sera à l’honneur lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des Juniors à travers Sékou D. Kéïta, 2ème vice-président de la Fédération malienne de football et président de Lafia Club de Bamako (LC.BA) en tant que membe de la Commission d’Organisation de la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette compétition se déroulera du 14 février au 4 mars prochain en Mauritanie.

Notre compatriote quittera Bamako, le 11 février, pour se rendre en Mauritanie en vue des préparatifs de ce grand rendez-vous du football africain. Il est prêt à représenter dignement le Mali, même si les Aiglons du Mali seront les grands absents de cette 22ème édition de la Can des moins de 20 ans.



Notons que cette compétition se jouera avec 12 équipes, qui sont réparties en trois poules. Ainsi, la poule A est composée du pays organisateur, la Mauritanie, le Cameroun, l’Ouganda et le Mozambique tandis que la poule B est constituée du Burkina Faso, de la Tunisie, de la Namibie et de la Centrafrique. Le Ghana, la Tanzanie, la Gambie et le Maroc constituent la poule C.



Le match d’ouverture opposera la Mauritanie au Cameroun, le 14 février prochain.



El Hadj A.B. HAIDARA