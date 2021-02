Terrorisme : Dix FAMas ont trouvé la mort à Boni - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Terrorisme : Dix FAMas ont trouvé la mort à Boni Publié le dimanche 7 fevrier 2021 | Mali Tribune

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Le mercredi matin aux environs de 6h, l’armée malienne a été la cible d’une attaque meurtrière à Boni, Douentza dans la région de Mopti.

Á moins d’une semaine du sommet conjoint G5 Sahel-France au Tchad, sur le terrain les groupes djihadistes multiplient les attaques contre les FAMa. Le mercredi 3 février, l’armée malienne a été prise pour cible dans une attaque meurtrière à Boni, dans le cercle de Douentza, région de Mopti par des par des individus lourdement armés à bord de véhicules blindés.



Le bilan est lourd. Dix soldats maliens ont trouvé la mort en plus de huit blessés qui ont été évacués vers un hôpital de Sévaré, selon des sources concordantes sur place. Cette attaque barbare et ignoble est la plus meurtrière depuis le début de l’année contre nos forces de défense et de sécurité, après celle de Boulkessi et Mondoro. Sur les réseaux sociaux, l’armée malienne a dit avoir reçu l’appui aérien de l’opération Barkhane, qui traque les groupes djihadistes au Sahel.



Dans la foulée, Tadayt, un organe de propagande proche d’Al-Qaïda, a attribué cette attaque au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), l’alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda.



Ousmane M. Traoré



(Stagiaire)