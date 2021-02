Entrepôts maliens de Côte d’Ivoire : Lassana Niaré, au-dessus de la loi ! - abamako.com

News Politique Article Politique Entrepôts maliens de Côte d’Ivoire : Lassana Niaré, au-dessus de la loi ! Publié le lundi 8 fevrier 2021 | Le 22 Septembre

Dans une lettre confidentielle 0382 du 31 décembre 2020 dont le journal 22 Septembre a une copie, le ministre des Transports et de l’Equipement, Makan Fily Dabo adresse à son collègue de l’Economie et des Finances, Alfousseni Sanou, portant sur le renouvellement des fonctionnaires dans les entrepôts maliens. Celle-ci a été accompagnée par la liste nominative des fonctionnaires concernés. Cette initiative intervient, juste après un vaste mouvement de mutation intervenu dans l’ensemble des services de la Direction nationale des Transports, terrestres, maritimes et fluviaux, opéré y a quelques mois de cela par le nouveau Directeur, Mamadou Sow.

A travers cette lettre, le ministre Makan Fily Dabo a attiré l’attention de son collègue de l’Economie et des Finances, sur la durée de service particulièrement longue des agents comptables et régisseurs dans les entrepôts maliens dans les ports de transit. Il estime que des habitudes peu recommandées, susceptibles de nuire à la bonne exécution de la mission de service public dévolue aux Entrepôts, naissent de cette situation. Toutefois, il informe son collègue de l’Economie et des Finances, que les fonctionnaires dans les entrepôts maliens de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux, de la Direction nationale du contrôle financier et de la Direction générale de la sécurité d’Etat, ayant plus de Cinq (5) années ont été appelés à d’autres fonctions.



En principe, cette décision du ministre Makan Fily Dabo doit être appliquée à tous les fonctionnaires de la même situation sans exception. Mais, elle a été une décision sélective. Car, tandis que, certains fonctionnaires dans les entrepôts maliens ayant plus de 5 années dans leurs postes dans différentes directions ont été appelés à d’autres fonctions, d’autres dans la même situation sont toujours maintenus dans leur poste, sous la protection de certains hauts cadres du département des Transports. Le cas de l’actuel directeur des Entrepôts maliens de la Côte d’Ivoire, Lassana Niara, en est une illustration parfaite. Ce dernier, est devenu aujourd’hui intouchable ou l’enfant chouchou du département des Transports et des Infrastructures. Nommé en 2014, en qualité de chef d’antenne des entrepôts maliens du Bénin, le sieur Lassana Niaré, est ensuite devenu directeur des entrepôts maliens du Bénin. Malgré, sa mauvaise gestion à la tête des entrepôts maliens du Bénin dont il était lui-même l’ordinateur, l’agent comptable, le régisseur. Lassana Niaré, sous la protection et le soutien de son mentor le puissant Conseiller technique du ministère des Transports, a été nommé directeur des entrepôts maliens de la Côte d’Ivoire en 2020. De 2014 à 2021, Lassana Niaré a largement dépassé la durée indiquée fixée au maximum de 5 années au poste des fonctionnaires dans les entrepôts maliens. Lassana Niaré doit donc être appelé à d’autre fonction comme ses collègues. Mais, hélas, à la grande surprise, sur la liste des fonctionnaires des fonctionnaires ayant plus de cinq ans dans les entrepôts maliens de communiquée par le ministre Makan Fily Dabo appelés à d’autres fonctions ayant plus de 5 années dans les entrepôts maliens, le nom de Lassana Niare ne figure pas. Le sieur Lassana Niaré est toujours maintenu à son poste de directeur sans être inquièté. Car, selon une source bien introduite au niveau du ministère des Transports, le sieur Lassana Niaré, aurait bénéficié et continue à bénéficier du soutenu Abdoulaye Diallo, Conseiller technique au ministère des Transports et des Infrastructures.



En effet, le cas de Lassana Niaré, pose aujourd’hui, un sérieux problème et en même temps des sentiments de frustration et d’injustice envers les autres fonctionnaires frappés par la décision du ministre. Face à cette situation, le ministre des Transports, Makan Fily Dabo reconnu pour sa rigueur et son sérieux est vivement interpellé à revoir rapidement le cas du directeur des entrepôts maliens de la Côte d’ivoire, Lassana Niaré, afin d’être juste dans l’exécution de la présente décision de renouvellement des fonctionnaires des entrepôts maliens.



A suivre



AMTouré