Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Les aigles locaux après, après une bataille dure ont perdu la finale de la 6è édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2020) face au Maroc 0-2. Jusque là les aigles du coach Nouhoum Diané avaient fait un parcours sans faute, c'est à dire 0 défaite et un seul but encaissé.



A la finale les marocains étaient plus forts mais les aigles n'ont pas démérité, ils ont bien mouillé le maillot. Les aigles ont joué la finale fatigués avec deux prolongations dans les jambes. Les aigles après cette défaite occupent désormais la deuxième place du tournoi avec une médaille d'argent. Les aigles locaux perdent pour la deuxième fois en finale de cette compétition. Il faut noter aussi que tout na pas été rose, il faut surtout tirer les leçons de cette participations afin de partir sur de nouvelles bases.



Les aigles cadets aussi ont remporté leur match 5-0 au tournoi qualificatif de la CAN U17 . C'était face à la sierra Leone à Dakar. Les joueurs maliens sont attendus à Bamako ce lundi dans la journée.



Fsanogo/abamako.com