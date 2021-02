OMC: vers une nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l’organisation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International OMC: vers une nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l’organisation Publié le lundi 8 fevrier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

OMC: vers une nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l`organisation

Tweet

L’Organisation mondiale du commerce devrait avoir pour la première fois une femme à sa tête. En effet, plus rien ne s’oppose à voir la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala nommée à la direction générale de l’organisation. Sa concurrente, la ministre sud-coréenne du Commerce Yoo Myung-hee s’est retiré en fin de semaine et Washington a donné son feu vert vendredi.



La voie est libre pour Ngozi Okonjo-Iweala. La Nigériane est désormais seule en lice pour la direction générale de l’OMC. Sa concurrente, la ministre sud-coréenne du Commerce, Yoo Myung-hee a retiré sa candidature vendredi. Et dans la foulée, c’est la Maison Blanche qui a donné sa bénédiction.