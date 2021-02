Crise du Nord : qu’en pensent les autorités des “travaux de bornage entre l’État de l’Azawad et l’État malien’’ ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Crise du Nord : qu’en pensent les autorités des “travaux de bornage entre l’État de l’Azawad et l’État malien’’ ? Publié le lundi 8 fevrier 2021 | Le Combat

© aBamako.com par AS

Transition malienne : Le Cnsp face à la presse

Bamako, le 16 septembre 2020. Le porte-parole du Cnsp, le colonel Wagué, était face à la presse au lendemain du mini-sommet de la Cedeao sur le Mali, à Accra. Tweet

Le président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), Sidi Ibarhim Ould Sidati annonce le démarrage effectif des travaux de bornage entre l’État de l’Azawad et l’État malien. Une décision qui prend effet à compter de sa date de publication, le mardi 2 février 2021.









« Afin d’éviter tous les conflits d’intérêts », le président du CMA a, dans la décision N°013/Pdt CMA, annoncé « le bornage de l’État de l’Azawad et de l’État du Mali ». Une décision qui, à son article 2 précise « l’interdiction de toutes les opérations militaires sans l’accord préalable de l’État de l’Azawad et ses partenaires (Barkhane et MINUSMA) », qui, estime le CMA, ont fourni des efforts pour leur « indépendance ».



Par ailleurs, à son article 3, il est indiqué que la décision prend effet à compter de sa date de signature (2 février) et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera ».



En rappel, depuis environ une décennie maintenant, l’État du Mali fait face à une guerre terroriste dans sa partie nord. Dans ce conflit armé imposé par les fous de Dieu, certains groupes basés au Nord (Kidal) réclament l’indépendance de cette partie du territoire. On se souvient qu’un chef militaire de la force française Barkhane en recevant les autorités maliennes à Kidal, avait souhaité la bienvenue à ses dites autorités et aux autorités du Nord comme si l’État malien était divisé, suscitant l’indignation au sein du peuple malien voire de l’option internationale.



Source : LE COMBAT