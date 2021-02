« Zone de défense et de sécurité » dans le gourma récemment créé par la CMA: Les prémices d’une rupture du dialogue entre les autorités et les ex-rebelles réapparaissent - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique « Zone de défense et de sécurité » dans le gourma récemment créé par la CMA: Les prémices d’une rupture du dialogue entre les autorités et les ex-rebelles réapparaissent Publié le lundi 8 fevrier 2021 | L’Indépendant

© aBamako.com par AS

Rencontre CNSP-Plateforme et CMA

Bamako, le 1er septembre 2020 au Ministère de la Défense. Dans ses consultations des forces vives de la nation en vue de la gestion de la transition politique, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a rencontré des membres de la Plateforme ainsi que ceux de la Coordination des Mouvements de l`Azawad (CMA) Tweet

C’est toujours l’incompréhension qui semble prévaloir sur la décision prise le 29 janvier dernier par la CMA de créer «une zone de défense et de sécurité» dans le Gourma. Face au tollé suscité par cette démarche, le gouvernement, qui avait observé un silence, l’a rompu, le 5 février dernier, à travers un communiqué de condamnation rendu public par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une situation qui survient alors que les yeux sont de plus en plus rivés sur la ville de Kidal, qui devrait accueillir pour la première fois, une session du Comité de Suivi de l’Accord, le 11 février prochain.





Source : l’Indépendant