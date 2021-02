Violation du « Cessez-le-feu» de l’accord pour la paix par la CMA: Le gouvernement « tape du poing sur la table » - abamako.com

Les plus hautes autorités de notre pays ne sont pas prêtes à fermer les yeux sur les manigances de la Coordination des Mouvements de I’Azawad (CMA) qui ne ménage aucun effort pour violer l’accord pour la paix et la réconciliation.



Récemment les ex-rebelles se sont donné le luxe de créer une zone de défense et de sécurité dans le Gourma en violation flagrante du document qui lie les parties. Face à cette situation, à travers un document rendu public, le Gouvernement de la République du Mali a tenu à informer l’opinion nationale et internationale qu’ « il lui a été donné de constater la publication sur les réseaux sociaux de la décision n°0011Pdt CMA, en date du 29 janvier 2021, de la Coordination des Mouvements de I’Azawad (CMA) portant création d’une zone de défense et de sécurité dans le Gourma. Au regard de cet agissement qui porte un coup dur à l’accord pour la paix (…)







Tougouna A. TRAORE – NOUVEL HORIZON