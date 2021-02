« Du plomb dans l’aile » de l’accord pour la paix et la réconciliation : Plusieurs organisations s’opposent à l’injustice et le risque d’une partition programmée du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique « Du plomb dans l’aile » de l’accord pour la paix et la réconciliation : Plusieurs organisations s’opposent à l’injustice et le risque d’une partition programmée du Mali Publié le lundi 8 fevrier 2021 | Nouvel Horizon

Tweet

L’Accord d’Alger était au centre d’un point de presse, le samedi 06 février 2021, à la Maison de la presse. Etaient face à la presse, le président de Songhoy Ganda, M. Aboubacarine Maïga, le président de Gao Lama, M. Abdel Kader Maïga, le président de la Coalition Anw Ko Mali, M. Aliou Badra Dicko, le coordinateur de la Coalition, M. Almahady M. Cissé, entre autres.



A cette occasion, les responsables des Associations, Collectifs, Fédérations, populations sédentaires réunis au sein de Songhay Chawara Batoo ont précisé qu’ « ils jugent insoutenable et se battront contre l’application de l’Article 3 de l’accord qui vise à augmenter artificiellement le nombre d’élus du Nord dans les Institutions de la République à travers l’augmentation des circonscriptions administratives en faveur d’une partie des citoyens ethniquement identifiés par l’État et certaines parties prenantes à l’Accord, dans le seul but de dominer politiquement la majorité constituée par les sédentaires de culture songhay. En cela, les décisions prises dans le cadre de l’inter-régionalité prévue par l’Article 33 de l’accord pour la paix et la réconciliation d’Alger, seront de facto défavorables aux communautés sédentaires. Selon les conférenciers, les populations sédentaires du Nord dans toute leur diversité ethnique, ont suffisamment enduré, donné de leur vie. En plus du terrorisme, les tueries de masse des (…)



Tougouna A. TRAORE – NOUVEL HORIZON