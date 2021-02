Comment les parlementaires français perçoivent-ils l’opération Barkhane ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Comment les parlementaires français perçoivent-ils l’opération Barkhane ? Publié le mardi 9 fevrier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Serval

Tweet

Cela fait plus de 8 ans, et le déclenchement de l’opération Serval que l’armée française est engagée au Mali. Depuis, Serval est devenue Barkhane, et s’est étendue à l’ensemble de la bande sahélo-saharienne en collaboration avec les pays de la région réunis au sein du G5 Sahel. Ces pays se retrouvent, la semaine prochaine, en sommet à Ndjamena. Mais, Barkhane est aussi un sujet en France. Un débat aura lieu demain (9 février 2021) au Sénat et après toutes ces années, des questions se posent autour de l’opération qui mobilise plus de 5 000 soldats français, et en a déjà tué plus de 50. Comment les parlementaires français perçoivent-ils l’opération Barkhane ? C’est la question du jour.