Réunion décisionnel des parties à l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger Les aspects sécuritaires de l’accord au coeur des préoccupations

Publié le mardi 9 fevrier 2021

Atelier de haut niveau des parties maliennes à l`accord d`Alger sur certains aspects de défense et de sécurité

Bamako, le 8 février le chef d`Etat Major de l`Armée et le SGAL du ministère de la réconciliation ont présidé un atelier de haut niveau des parties maliennes à l`accord pour la paix et la réconciliation , sur certains aspects de défense et de sécurité au Radisson Blu Tweet





Ce lundi 08 février 2021, s'est tenue la Réunion de Niveau décisionnel des parties à l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, à l'hôtel Radisson Blu de Bamako.



La cérémonie d'ouverture présidée par M. Attaher AG Iknan Secrétaire Général du Ministère de la Réconciliation Nationale représentant son Ministre le Colonel Major #ISMAËL_WAGUÉ, s'est déroulée en présence du chef d'état Major Général des Armées le Général de Brigade Oumar Diarra, le représentant du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.

L'objectif global de cette réunion de niveau décisionnel, est de diligenter la mise en œuvre des actions prioritaires de Défense et de Sécurité de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, issu du processus d’Alger.



Rappelons que le Ministère de la Réconciliation Nationale avait organisé des Journées de planification sur la mise en place œuvre de l’Accord du 24 au 27 Novembre 2020 à l'ex Cress de Badalabougou sous la présidence le Chef du département de la Réconciliation Nationale.

Notons également la présence des présidents signataires de l'APR, les présidents des Comissions d'intégration et de DDR, le Commissaire à la RSS, les différents chefs d'état Major et Directeurs de service.

La cérémonie de clôture est prévue pour le mardi 09 février 2021 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako.



