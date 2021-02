Assises nationales sur le coton : Des recommandations fortes - abamako.com

Assises nationales sur le coton : Des recommandations fortes Publié le mardi 9 fevrier 2021 | L'Essor

Cérémonie de clôture des Assises nationales sur le coton

Bamako, le 08 février 2021. Les travaux des assises nationales sur le coton ont pris fin au Centre international de conférences de Bamako avec des recommandations fortes formulées par les participants. C`était sous la présidence du premier ministre Moctar OUANE Tweet

Il s’agit notamment de la construction de nouvelles unités de transformation, du maintien de la subvention sur les engrais sous sa forme actuelle, de la gratuité des semences de coton aux producteurs



Les travaux des assises nationales sur le coton ont pris fin hier au Centre international de conférences de Bamako avec des recommandations fortes formulées par les participants. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, Moctar Ouane. Il avait à ses côtés le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Mahmoud Ould Mohamed et le Président directeur général de la CMDT, Dr Nango Dembélé. Les acteurs de la filière coton y étaient présents.



Les assises nationales sur le coton, faut-il le rappeler, visaient à contribuer à la relance de la culture du coton au Mali, en vue de la rendre plus résiliente, compétitive et durable. Il est ressorti des travaux des recommandations pertinentes comme la valorisation de la production nationale par le renforcement des capacités des unités existantes, la construction de nouvelles unités de transformation et l’accompagnement des tisserands traditionnels.