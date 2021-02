Boubacar Keïta, l’un des fils de l’ancien président IBK, quitte le Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Boubacar Keïta, l’un des fils de l’ancien président IBK, quitte le Mali Publié le mercredi 10 fevrier 2021 | RFI

© aBamako.com par A.S

Interview du président IBK

Koulouba, le 8 août 2017. Le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubakar KEITA a accordé à la presse une interview sur le sujet du projet de la révision constitutionnelle. Tweet

Boubacar Keïta, l’un des fils de l’ancien président malien quasiment assigné à résidence depuis le coup d’Etat du 18 août dernier qui a renversé son père, a quitté mardi 9 février le Mali de son propre gré. L’intervention du vice-président de la transition le colonel Assimi Goïta a été déterminante pour trouver une issue à l’affaire.





D’après nos informations, c’est une lettre datée du 3 février signée de la main du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition et adressée à Boubacar Keïta, qui a permis de mettre fin à ce que ce dernier appelait « sa privation de liberté ».



La missive que RFI a pu consulter rappelle que le fils de l’ancien président malien, affirme être retenu contre son gré dans la résidence paternelle. « Vous aviez pu comprendre, poursuit la même missive, que cela aurait un rapport avec votre propre sécurité ».



Le numéro 2 de la transition et véritable homme fort du moment au Mali, affirme dans le même courrier prendre acte de ce que le fils de l’ancien président IBK accepte de recouvrer toute sa liberté de mouvement à condition de ne pas tenir les autorités de transition responsable de sa sécurité.



Une fois la lettre en poche, Boubacar Keïta a pris un vol ce mardi pour Abidjan, la capitale ivoirienne. Sur place il a retrouvé son épouse et ses enfants, mais également son frère Karim, parti discrètement du pays peu après le coup d’État du 18 août dernier.



Lors du règne de leur père, Boubacar était moins visible sur la scène que Karim, mais il avait également du poids sur la scène publique. À ce jour, les autorités de transition n’ont engagé aucune poursuite judiciaire contre eux.