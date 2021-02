Culture: Salif Keita organise une soirée Gala pour célébrer la Saint Valentin - abamako.com

Culture: Salif Keita organise une soirée Gala pour célébrer la Saint Valentin
Publié le mercredi 10 fevrier 2021

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de l`artiste Salif Keita

Bamako; le 9 février 2021 l`artiste Salif Keita a tenu une conférence de presse sur la soirée du 14 février





Le célèbre artiste malien Salif Keita était face à la presse le mardi 09 Février 2021 à l'hôtel Moffou, pour annoncer une soirée gala à l'occasion de la Saint valentin, la nuit du 14 février 2021. Cette soirée gala aura lieu sur l'île à Djataland.



Les artistes qui animeront la galerie sont: Nahawa Doumbia de Wassoulou et Kader de kidal. Le choix de ces artistes invités n'est pas fortuit car Salif veut à cette occasion réunir le Mali dans sa diversité culturelle autour de lui. De Kida en passant par Wassoulou pour venir à Bamako. Salif Keita a organisé cette soirée en vue de voir un Mali réconcilié où la paix et la cohésion sociale régneront.



Selon l'artiste toutes les dispositions sont prises afin de respecter les mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Les prix d'entrée sont: 30000 pour une personne et 50000 pour le couple.