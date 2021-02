Mali: La Gendarmerie malienne et française vivifient leur coopération - abamako.com

Mali: La Gendarmerie malienne et française vivifient leur coopération Publié le mercredi 10 fevrier 2021

En mission d’évaluation dans la région de Mopti, le Colonel CAZIMAJOU, Chef des Opérations du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale Française (GIGN) a été reçu, le mardi 09 février 2021 par le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Colonel-major Sambou Minkoro DIAKITE en compagnie de son staff.





Les deux parties entendent raffermir leurs liens de coopération en renforçant le dispositif sécuritaire. La Gendarmerie française travaille avec la Gendarmerie Nationale du Mali depuis de longue date dans les domaines de l’intervention professionnelle, le renseignement et la police judiciaire.



Le Colonel CAZIMAJOU a annoncé que très prochainement, il procédera à une évaluation des besoins majeurs avec le concours du Lieutenant-colonel Christian FISCHER, Conseiller Français auprès du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale. Il ajoutera que son passage dans la région de Mopti lui a permis de mesurer l’engagement des troupes maliennes pour la paix et la stabilité.



Dans son intervention, le patron de la Gendarmerie Nationale, a exprimé sa volonté d’améliorer la qualité de cette coopération exemplaire. Poursuivant son allocution, le Colonel-major DIAKITE a informé de la projection d’un détachement du Groupement Spécial d’Intervention de la Gendarmerie Nationale dans la 6ème Région de Gendarmerie de Mopti courant février 2021.



Cette unité aura pour mission de renforcer le dispositif sécuritaire de la Région, partager son expérience avec les éléments du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie(PSIG) et d’assister les autres unités dans le domaine de la préparation opérationnelle.



Gendarmerie nationale du Mali