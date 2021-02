Message de condoléances du Forma - abamako.com

Message de condoléances du Forma Publié le mercredi 10 fevrier 2021 | L'Informateur

C’est avec un grand émoi et une profonde tristesse que le Forum des Responsables des Médias du Mali (FORMA) a appris l’assassinat lâche, ignoble et odieux de M. Abdoulaye Koné, grand frère de son Président, Makan Koné. Il a été tué devant ses proches par des individus armés. C’était à l’aube du mardi 09 février, dans son domicile au quartier château de Gao.

Abdoulaye Koné est connu pour son engagement envers les causes sociales, sa magnanimité et son patriotisme. Son assassinat ne doit pas rester impuni.



En cette circonstance douloureuse, le FORMA présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, ses amis et ses connaissances.

Le FORMA sollicite des autorités maliennes qu’une enquête soit diligentée afin de situer les responsabilités de cet acte odieux.



Que l’âme de l’illustre disparu repose en paix et que le Paradis soit sa demeure éternelle.



Le FORMA