Rapport 2020 de l'' « Economist intelligence Unit » sur la démocratie en Afrique: Le Mali classé à la 23ème placé comme pays « autoritaire» Publié le mercredi 10 fevrier 2021 | Nouvel Horizon

Le rapport 2020 sur la démocratie dans le monde de l’Economist Intelligence Unit (EIU) a été rendu public. Si ce document ne prend pas en compte les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe, ce sont 50 pays africains qui ont été classés. Secoué par les crises politiques, sanitaires, économiques, sociales, le coup d’Etat du 18 Août 2021, le Mali enregistre la deuxième plus grosse chute au classement, avec 11 places perdues et occupe la 23ème place. Ce n’est pas tout, notre pays est qualifié d’autoritaire. Si ce Rapport est mondial, nous nous sommes seulement intéressés à la partie qui concerne le Continent Africain.



Tougouna A. TRAORE



NOUVEL HORIZON