© aBamako.com par Momo

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou Tweet

Le mercredi 03 février 2021, aux environs de 06h15, un détachement FAMa basé à Boni dans la région de Mopti a fait l’objet d’une attaque par des groupes armés terroristes. De sources crédibles et dignes de foi, un Blindé égyptien de la MINUSMA a été utilisé par les terroristes pour attaquer le détachement de l’armée malienne basée à boni ? Les mêmes sources affirment qu’ils ont d’abord coupé les réseaux téléphoniques. Selon nos informations, des véhicules, armes, munitions auraient été emportés. Le bilan fait état de 9 militaires tués et six blessés. Du coté des terroristes, une vingtaine de morts et des motos saisies.



La Rédaction



Lepoint