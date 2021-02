Droits de l’Homme: L’AMDH et l’IDDH se donnent les mains pour promouvoir le dialogue entre les forces de sécurité intérieure et les populations - abamako.com

Droits de l'Homme: L'AMDH et l'IDDH se donnent les mains pour promouvoir le dialogue entre les forces de sécurité intérieure et les populations
Publié le mercredi 10 fevrier 2021

Cérémonie de signature de convention entre l`AMDH et l`IDDH

L’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) et l’Institut Danois des Droits de l’Homme (IDDH) ont signé ce matin une subvention dont le montant s’élève à 86 301 599 F CFA. Cette subvention est octroyée dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet intitulé « promotion du dialogue entre les forces de sécurité intérieure et les populations pour renforcer leur lien de confiance et de collaboration».



Ce projet s’étend sur 24 mois à compter du 1er février 2021 et sera réalisé dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou et le District de Bamako. Il vise globalement à contribuer au dialogue entre les Forces de sécurité intérieure (FSI) et les populations dans les régions de Kayes, Ségou, Sikasso et Bamako - en vue de renforcer leur lien de confiance et de collaboration.



Il s’agira spécifiquement de :

Encourager la mise en place des cadres pérennes de dialogue et d’échanges entre les forces de sécurité intérieure et les communautés locales ;

Observer et documenter les violations des droits humains susceptibles d’être commises à l’occasion du maintien d’ordre ou de l’application de l’État d’urgence ;

Mettre en place une campagne de sensibilisation et d’informations en vue de faire la promotion des approches collaboratives de sécurité.