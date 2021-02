© aBamako.com par A.S

Eliminatoires CAN U17: Mali 2-0 Ethiopie.

Bamako, le 18 septembre 2016. En match aller comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN U17, les Aigles cadets ont dominé l’Ethiopie 2-0 au stade omnisports Modibo Keita.