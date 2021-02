Cheick Oumar Sissoko s’insurge contre le budget estimatif dévoilé par le ministre de l’administration territoriale: » C’est une plaisanterie d’annoncer 96 milliards FCFA pour les élections alors qu’il n’y a ni sécurité, ni école, ni santé « - abamako.com

Cheick Oumar Sissoko, secrétaire général de la FEPACI

Le coordinateur de EMK, membre-fondateur du M5-RFP, Cheick Oumar Sissoko a réagi, hier mardi 9 février, au budget estimatif annoncé par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation pour l’organisation des six scrutins.









Selon cet ex-ministre et figure emblématique de la contestation sous IBK, » investir 96 milliards FCFA dans les élections dans un Mali où il n’y a pas ni sécurité, ni école ni santé est une plaisanterie « .



Source : l’Indépendant