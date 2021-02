Election générales 2022 : Gal Moussa Sinko Coulibaly et son parti LDC tâtent le terrain à Kati - abamako.com

En retrait sur la scène politique depuis la chute de l’ancien président IBK, Moussa Sinko Coulibaly était en visite de terrain à Kati, le samedi dernier. L’objectif : réactiver et mieux structurer son parti, la Ligue Démocratique pour le Changement dans la ville garnison. Une approche que beaucoup analysent comme une préparation officieuse pour la course au Palais de Koulouba de 2022.



Arès peu visible depuis la chute du régime IBK, Moussa Sinko Coulibaly signe une sortie publique sous la transition. C’est en sa qualité de probable futur candidat à l’élection présidentielle de 2022 que le Général démissionnaire de l’armée malienne s’est rendu, samedi dernier, à Kati. Il s’agissait pour lui de rencontrer d’abord sa famille politique dans la ville garnison, la Ligue Démocratique pour le Changement (LDC), ensuite de prendre le pouls de la population de Kati à son égard avant les prochaines échéances électorales.



Conquête de terrain



Ainsi, après avoir échangé avec les membres de la cellule LDC locale dans l’optique de mieux implanter le parti, l’exministre de l’Administration territoriale a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la ville. Avant de s’entretenir avec les anciens combattants qu’elle abrite. Une démarche qui semble être une conquête de terrain en vue de faire de Kati l’un des fiefs de son parti. Certes, il n’a pas encore annoncé sa candidature pour la course au Palais de Koulouba de 2022, mais il est évident que Moussa Sinko Coulibaly se prépare. Ses déclarations à la presse locale de Kati sont assez révélatrices de son ambition de briguer la plus haute institution du pays lors des prochaines élections générales et d’imprimer sa vision du changement dans la gestion du pays. » Nous sommes venus à Kati pour nous confier aux notabilités, aux anciens combattants et à toute la population. Et leur dire que la Ligue Démocratique pour le Changement est leur parti et qu’elle est à leur disposition. Nous sommes venus pour prendre des conseils et bénédictions auprès d’eux afin de bâtir le Mali. Les échanges ont été fructueuses et nous sortons satisfaits de ces visites « , a-t-il déclaré.



Compétitions politiques



Avant de rappeler que la vision de son parti c’est d’apporter une bonne gouvernance dans les affaires publiques. Notamment trouver des solutions à la crise multidimensionnelle dans laquelle notre pays est plongé depuis près d’une décennie. » Seuls, nous ne pouvons pas. C’est pourquoi nous demandons à tous les Maliens de se donner la main pour mettre les intérêts du pays en avant « , a-t-il souligné. En ce qui concerne les perspectives, il a nous a confié que le cap reste le même. Son parti va se battre dans toutes les compétitions politiques à venir. » Notre objectif, c’est d’être à tous les niveaux institutionnels : avoir des députés à l’Assemblée nationale, des maires dans les différentes communes du pays et bien évidemment porter un candidat à la présidence de la République… », at-il conclu.



Sory Ibrahima COULIBALY



Source : l’Indépendant