Issa Kaou N’Djim s’éloigne de l’Imam Mahmoud Dicko et se rapproche du Colonel Assimi Goita - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Issa Kaou N’Djim s’éloigne de l’Imam Mahmoud Dicko et se rapproche du Colonel Assimi Goita Publié le mercredi 10 fevrier 2021 | malivox

© aBamako.com par AS

Cérémonie de prière à la mémoire des victimes du M5-RFP

Bamako le 28 Août 2020, l`Imam Dicko a organisé une cérémonie de prière à la mémoire des victimes M5-RFP au palais de la culture. Tweet

Le Coordinateur Général contesté de la CMAS Mahmoud Dicko était invité le 7 février sur la radio Peace FM pour s’exprimer sur l’actualité et ses positionnements politiques. Dans ses réponses Issa Kaou N’Djim a laissé paraitre des divergences avec l’Imam Mahmoud Dicko. Il estime avoir « évolué » politiquement.









Sur la question brûlante du récent manifeste de son désormais ancien mentor, il affirme n’avoir pas été associé et refuse catégoriquement de le commenter.



S’il était gêné face aux sujets relatifs à la CMAS et l’imam Dicko, Issa Kaou N’Djim était cependant enthousiaste à défendre sans retenue la transition.



Le vice-Président Assimi Goita a remplacé « le très respecté imam » puisque le Coordinateur Général contesté ne tarissait pas d’éloges à l’endroit de celui. Il rêve même de voir le Colonel diriger le Mali à la fin de la transition.



Source : Malivox