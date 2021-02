L’éducation de la jeunesse Malienne par les nouvelles technologies : Moov Africa Malitel équipe plusieurs écoles en ordinateurs et tables - abamako.com

News Education Article Education L’éducation de la jeunesse Malienne par les nouvelles technologies : Moov Africa Malitel équipe plusieurs écoles en ordinateurs et tables Publié le mercredi 10 fevrier 2021 | Le Combat

Ainsi, les élèves des lycées Ibrahima Ly et Mamadou Sarr ont eu la belle surprise de voir leur salle informatique entièrement rénovée et équipée de matériel informatique et de tables par Moov Africa Malitel. L’opérateur de téléphonie mobile veut promouvoir l’utilisation de l’outil informatique devenu incontournable de nos jours.









Le Jeudi 4 Février 2021, une délégation de Moov Africa Malitel avec à sa tête le Directeur général M. Abdelaziz Biddine s’est donc rendu au lycée Mamadou Sarr pour l’inauguration symbolique des nouveaux locaux équipés de matériels informatiques pour contribuer à la formation des jeunes apprenants. Cette nouvelle politique de Moov Africa Malitel vise à promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information devenues incontournables dans tous les domaines de la vie.



Dans le même sillage, la délégation a continué son action le lendemain, vendredi 5 Février au lycée Ibrahima Ly où le Directeur général de Moov Africa Malitel a procédé à l’inauguration de la salle informatique rénovée, et équipée d’ordinateurs.



Bref, cette action pour les 2 lycées a concerné la rénovation entièrement de la toiture (tôle et plafond), le renforcement du système d’éclairage et d’électricité, l’installation des ventilateurs, la peinture (intérieur et extérieur) des salles informatiques, l’installation de 15 nouveaux postes d’ordinateur (Ordinateurs de bureau complet + tables et chaises). Trois autres écoles ont déjà bénéficié d’un soutien du même genre de Moov Africa Malitel, à savoir le lycée Kankou Moussa, le Lycée BA Aminata Diallo (LBAD), le lycée Fily DABO.



Rappelons que depuis 3 ans, Moov Africa Malitel a entrepris cette action citoyenne au bénéfice des élèves du Mali. Moov Africa Malitel prévoit d’autres actions très prochainement pour d’autres écoles également. Le monde est un village planétaire, et Malitel Moov Africa veut promouvoir ce savoir aux TIC chez les élèves du Mali.



Le Proviseur du Lycée Ibrahima Ly, Ibrahima Diallo a retracé l’historique du lycée Ibrahima Ly. Créé en octobre 1994, ce lycée de renom compte aujourd’hui 36 salles de classe, 2700 élèves et 184 enseignants. Pour cette jeunesse, il faut une bonne formation scolaire, mais bien adaptée pour éviter de former les chômeurs. C’est ce qui explique la nécessité d’équiper les écoles en matériels informatiques de nos jours.



À l’occasion, le Proviseur avait salué le geste de Moov Africa qui, selon lui, vient à point nommé pour combler la nécessité de l’heure. « Quand vous offrez un ordinateur à une personne, c’est comme si vous avez offert la vue à un nom voyant », déclarait le Proviseur.



Faut-il le souligner, le financement de Moov Africa a permis de réparer la toiture, la peinture, l’électricité, le plafond, mais surtout 15 ordinateurs et 15 tables ont été offerts au lycée.



De son côté, la directrice de l’Académie Rive droite, Mme Zahaliatou Touré, a témoigné sa gratitude à l’opérateur Moov Africa pour l’accompagnement à l’endroit de l’école malienne. Elle a également laissé entendre que « c’est un grand pas » que pose ce partenaire. Cependant, a-t-elle ajouté, « on espère que d’autres établissements puissent en bénéficier ».



Le DG de Moov Africa, s’est réjoui pour sa part, du fait que ces multiples gestes qui contribuent à “l’amélioration de la qualité de l’enseignement’’. Pour lui, il s’agit de créer un impact sur la qualité de l’enseignement donnée aux élèves.



À l’occasion, le DG de Moov Africa, Abdel Aziz Biddine a réaffirmé les liens d’amitié existants entre le Maroc et le Mali depuis des siècles, une relation qui vaut l’implication de Moov Africa dans l’éducation au Mali. Selon lui, le geste à l’endroit va aider les écoles, mais surtout faciliter la transmission du savoir. Car Moov Africa Moov, rêve d’un monde nouveau pour sa clientèle.



Moov Africa Malitel, c’est le nom commercial de Malitel Sotelma désormais. L’opérateur de téléphonie mobile a changé de nom commercial pour donner à l’entreprise une dimension continentale.



Bourama Kéïta



Source : LE COMBAT