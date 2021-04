Bande frontalière avec le Mali : une forte délégation de la sous-préfecture de Fakola (Mali) présente aux journées socio culturelles de la sous-préfecture de Dèbèté édition 2021 - abamako.com

Publié le vendredi 9 avril 2021

Une forte délégation de la sous-préfecture de Fakola (Mali) présente aux journées socio culturelles

Une forte délégation du Mali composée de 04 chefs de villages, de danses folkloriques et d’associations de jeunes et de femmes de la sous-préfecture de Fakola du cercle de Kolondièba, voisine à la sous-préfecture de Dèbèté de la préfecture de Tengrela en Côte d’Ivoire est venue le 04 avril 2021 à Dèbèté pour prendre part activement à l’édition 2021 des journées socioculturelles et sportives organisées par la mutuelle de développement socioéconomique de la sous-préfecture de Debété située à 24 kilomètres de la ville de Tengrela au Nord de la Côte d’Ivoire. Des villes qui se trouvent sur la bande frontalière de chaque pays.



La liaison de la ville de Dèbèté en Côte d’Ivoire à celle de Fakola au Mali séparée seulement le fleuve la ‘’bagoué’’ d’où la réalisation d’’un pont a été évoqué par la jeunesse et les notables des deux pays. Les deux peuples sont en revanche liés culturellement et ne cessent de se fréquenter peu importe les moyen emprunter soit par pirogue, à moto ou à pied pendant la saison sèche... ont racontés des témoins.



Bamba Siama, président du conseil régional de la bagoué et président de l’union transfrontalière des collectivités territoriales de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobo dioulasso qui était le parrain de l’ édition 2021 des dites journées socio culturelles a rassuré les deux peuples de l'effectivité des infrastructures « bientôt vous verrez les machines aux portes de Dèbèté, nos frères du Mali peuvent témoigner, les travaux ont commencés chez eux avec l’ouverture des voies qui ont désenclavées les villages, voilà pourquoi ils sont venus facilement ici à Dèbèté. Bientôt les machines vont commencer à travailler dans la sous-préfecture de Débété en C$ote d’Ivoire » a révélé Bamba. Les membres de la délégation du Mali se sont spontanément levés de leurs chaises pour confirmer l’effectivité des travaux en ce moment en plein chez eux.



Et le président de SKBo d’ajouter « c’est une entreprise malienne qui doit réaliser les travaux, et pour intégrer l’espace de la Côte d’ivoire il y a des procédures administratives à remplir voilà pourquoi vous trouvez que c’est lent… ».



Bamba Siama approché a souligné « au titre de la coopération régionale et internationale , dans nos efforts d’ouverture de la région de la bagoué vers l’extérieur , nous avons pris l’initiative de conduire le processus de création en 2016 de l’’union Transfrontalière des collectivités territoriales de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobo dioulasso (UTCTE SKBo) qui est une faitière regroupant les collectivités frontalières de Sikasso au sud du Mali, de la bagoué, folon , poro, et du tchologo en Côte d’Ivoire et en fin des cascades et des hauts bassins au Burkina Faso. Avec l’appui du conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA, cette faitière que j’ai l’honneur de Présider a permis l’élaboration d’un schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré (SATI) de l’espace SKBo, qui a permis l’identification inclusive de différents projets …



Des projets selon leur pertinence sont réalisés notamment le reprofilage lourds de la piste Tengrela –Débété-Fakola ( Mali) en cours d’exécution, des forages d’eau tant au Mali qu’en Côte d’Ivoire. Et d’autres projets vont bientôt commencer… a précisé le président Bamba Siama avant d’annoncer la création d’une brigade de gendarmerie à Dèbèté « c’est ce qui apporte le développement » a soutenu le parrain de l'édition Dèbèté 2021.



Le président de la mutuelle de développement socioéconomique de Dèbèté a égrené un chapelet de doléances dont le renforcement de l’électricité dans la ville et des villages de la sous-préfecture « l’électrification de la ville de Dèbèté avec des poteaux électriques en bois est vieillissant, nous voulons l’extension du courant avec des poteaux en béton … ».



Aly OUATTARA