News Necrologie Article Necrologie Royaume-Uni: mort du prince Philip, époux de la reine Elisabeth II Publié le vendredi 9 avril 2021 | RFI

Royaume-Uni: mort du prince Philip, époux de la reine Elisabeth II

Le prince Philip, époux de la reine d'Angleterre, est mort ce vendredi 9 avril au matin à l'âge de 99 ans, a annoncé le palais de Buckingham. Discret, il avait vécu tout au long de sa vie dans l’ombre de sa femme.



Philip Mountbatten, prince de Grèce et du Danemark, est né le 10 juin 1921 à Corfou, en Grèce. Fils du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg, petit-fils du roi George Ier de Grèce, il était le benjamin d’une fratrie de cinq enfants avec ses quatre sœurs : Marguerite, Sophie, Théodora et Cécile. Il était également apparenté à la reine Victoria.