Transport: où va donc l'argent du péage Publié le vendredi 9 avril 2021

A cause de la dégradation des routes, beaucoup de maliens s'interrogent sur les gestion des fonds issues du poste de péage. Au moment où les chauffeurs de camions et autres véhicules de transport entrent dans un bras de fer avec le gouvernement, la gestion de l'argent du péage fait polémique



Selon plusieurs témoignages les petits agents employés dans les postes de péage ne craignent rien pour voler les frais de péage.. cette gestion de l'argent est l'une des causes de l'opposant des gens au paiement de péage par passage.



