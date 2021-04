Arrêté pour faux et usage de faux, atteinte aux biens publics : Bakary Togola libéré mercredi sous caution de 3,5 milliards de FCFA - abamako.com

Arrêté pour faux et usage de faux, atteinte aux biens publics : Bakary Togola libéré mercredi sous caution de 3,5 milliards de FCFA Publié le vendredi 9 avril 2021 | Mali Tribune

L’ancien Président de l’Apcam et de la C-SCPC, Bakary Togola a regagné son domicile le mercredi 7 avril. Il a recouvré la liberté sous caution de 3,5 milliards de F CFA.





Les choses sont allées très vite le mercredi devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako où a eu lieu son jugement en liberté. Bakary Togola, placé sous mandat de dépôt en septembre 2019, pour « faux et usage de faux », « atteinte aux biens publics » pour un montant incriminé de 9, 4 milliards de F CFA, est désormais libre de ses mouvements. Il était d’ailleurs hospitalisé dans une clinique de Bamako depuis plusieurs mois sous le contrôle de l’administration pénitentiaire. Au coup d’Etat de septembre 2020, il avait momentanément quitté la clinique à la suite des ordres de libération donnés par un quidam, sans aucun mandat de la justice. Il y retourna quelques jours après.



Le 14 juillet 2020, le juge d’instruction du Pôle économique et financier de Bamako en charge du dossier lui avait accordé la liberté en fixant le montant de la caution à 3,5 milliards de F CFA. Une décision contre laquelle appel avait été interjeté par le parquet qui en demandait un peu plus. L’affaire était pendante depuis lors devant la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel qui vient finalement de trancher. La caution payée, est de l’ordre de 3,5 milliards de F CFA, selon des sources dignes de foi.



Abdrahamane Dicko



Source: Mali tribune