Réunion Extraordinaire du Conseil Supérieur de la Défense Nationale (CSDN)

À l’initiative de Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’État, une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la Défense nationale (CSDN) s’est tenue le vendredi 9 avril 2021 au Palais de Koulouba. La réunion a été exclusivement consacrée à l’examen de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans le pays.



Au cours de cette réunion, le Ministre de la Santé et du Développement social et le Comité scientifique ont présenté des communications sur l’évolution de la pandémie au cours des trois dernières semaines. Ces communications ont clairement établi une hausse inquiétante de la propagation de la maladie dans le pays avec près du tiers de positivité des personnes testées, jeudi 8 avril 2021.



A l'issue de cette réunion, des mesures fortes ont été prises pour endiguer la propagation de la maladie. C'est ainsi qu'il a été décédé de:



- Procéder à une nouvelle distribution massive et gratuite de masques ;

- Veiller au respect scrupuleux du port obligatoire du masque facial en public ;

- Renforcer la communication sur le respect des mesures de prévention telles que le lavage des mains au savon ou l’utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique ;

- Veiller au respect strict de l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes ;

- Procéder à la fermeture de tous les lieux de loisirs pour la période allant du 10 au 25 avril inclus ;

- Suspendre toutes les festivités et autres manifestations pour une durée de 15 jours à compter du 9 avril 2021 ;

- Procéder à une campagne d’information et de sensibilisation, notamment à travers la Plateforme multi-acteurs de riposte à la Covid-19 sur le caractère vital de la vaccination ;

- Accélérer l’acquisition de nouvelles doses de vaccin et intensifier la campagne de vaccination.



Le Conseil a exhorté vivement les populations à se mobiliser davantage pour freiner la propagation de la maladie en respectant scrupuleusement les mesures édictées.



Les mesures ci-dessus arrêtées au cours de ce Conseil supérieur de la Défense nationale, entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, 10 Avril 2021 et feront l’objet d’une évaluation continue afin de permettre leur adaptation à l’évolution de la situation.