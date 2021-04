5è édition du festival international du balafon de Boundiali: Plusieurs artistes maliens attendus - abamako.com

5è édition du festival international du balafon de Boundiali: Plusieurs artistes maliens attendus
Publié le samedi 10 avril 2021 | aBamako.com

5e édition du Festival international du balafon de Boundiali

Des formations musicales du Mali tel que Neba Solo et d’autres formations telles que Djiguiya et Djarabikan aicha Koné, Africa Mah, Neko Balla, Rama N’Goni, Aïcha Traoré, et Dabara sont attendu à la 5e édition du ‘’djeguelé’’ festival selon le commissaire dudit festival Koné Dodo et Directeur Général du palais de la culture Bernard Binlin Dadié d’Abidjan Treichville. Il a fait cette annonce lors du lancement des festivités par l’actuelle ministre ivoirienne de l’éducation nationale Mariatou Koné , précédemment ministre de la solidarité, de la cohésion et de la pauvreté (lors des faits) et députée maire de la commune de Boundiali , la ville qui abrite lesdits festivités au Nord de la Côte d’Ivoire .



La ministre et députée maire Mariatou Koné a présidé le samedi 3 avril dernier au Centre Culturel de la ville de Boundiali , le concours de beauté « Miss Djéguélé 2021 » et l’ouverture de la Semaine Commerciale, Artisanale et Gastronomique au nord ivoirien. Des activités qui marquent le début du plus grand évènement culturel de la région de la Bagoué au nord de la Côte d’Ivoire qu’est la 5e édition du Festival International du Balafon dénommé « djeguelé Festival » . En effet la ministre Koné qui en est également marraine a souligné que , cinq bonnes raisons justifient le soutien du Conseil municipal de Boundiali au « Djéguélé Festival ». « Ce festival participe à la valorisation de notre patrimoine culturel et à la promotion du patrimoine touristique de la région de la Bagoué.



C’est aussi une belle contribution à la vie économique de Boundiali et à la cohésion de nos populations. Car, grâce à la magie du ‘’Djéguélé’’ Festival, nous parvenons à rassembler toutes les populations sans distinction d’ethnie, ni de religion. Enfin, le festival est un puissant facteur de loisirs pour nos populations, notamment les jeunes ».



Mme la députée de la circonscription électorale Boundiali-Gnaoni a en outre noté « C’est pour moi un agréable plaisir et un bonheur d’avoir été choisie comme marraine de la 5e édition du festival international du Balafon dénommé Djéguélé festival. (...) Le contexte sanitaire mondial, avec la maladie à coronavirus, impose certaines dispositions, notamment le respect des mesures barrières pour réduire les risques de propagation et de contamination. Je me réjouis de leur prise en compte par le commissariat du Djéguélé qui a su s’adapter à cette situation ».



La ministre Raymonde Goudou-Coffie, a indiqué pour sa part que « la cinquième édition du ‘’Djéguélé’’ festival nous donne l’occasion de nous rassembler autour de notre destin commun. A savoir, la paix et la cohésion sociale, gage du développement durable ».



Le promoteur du Djéguélé, Koné Dodo, D.G du Palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville, fils de Boundiali, a invité les cadres de la région de la region de la bagoué à se mobiliser pour la réussite de ce Festival International du Balafon. « Notre objectif est de faire venir les touristes dans la région et à Boundiali. Le festival a réservé presque toutes les chambres des hôtels de la ville. (…) La tâche n’est certes pas facile. Car, nous sommes un jeune festival avec un budget de 65 millions de F cfa. Mais, nous faisons en sorte de faire évoluer le ‘’Djéguélé’’ Festival. Nous avons des festivals qui arrivent du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal… ».



Le président du conseil régional de la bagoué Bamba Siama et président de l’union transfrontalière des collectivités territoriales de l’espace Sikasso (Mali)-Korhogo (Côte d’Ivoire)-Bobo dioulassao (Burkina Faso) a encouragé et félicité les initiateurs du festival international Djéguélé festival 2021 à pérenniser leur œuvre qui ’’est gage d’intégration sous régionale’’



Les temps forts de cette 5 édition du Djéguélé Festival,sont entre autres des prestations des groupes traditionnels de balafon, le Concours du meilleur groupe de balafon, une conférence sur le thème « Le Djéguélé dans les créations musicales urbaines en Côte d’Ivoire », le concours du meilleur danseur de balafon et plusieurs concours live d’artistes venus du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire au Stade Municipal de Boundiali.



Aly OUATTARA