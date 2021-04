Fonds COVID : Des hôtels menacent d’assigner l’Etat devant la justice ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Fonds COVID : Des hôtels menacent d’assigner l’Etat devant la justice ! Publié le samedi 10 avril 2021 | Aujourd`hui

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Photo: Ministre de la santé et du développement social, Dr Fanta Siby Tweet

Trop, c’est trop ! Plusieurs établissements hôteliers sont prêts à déclarer la guerre au gouvernement pour non-paiement de leurs factures dues à l’hébergement et le confinement des maliens rapatriés suite à la pandémie de coronavirus ou Covid-19. Depuis bientôt une année, 18 hôtels de Bamako, de Sikasso et de Kayes courent dernière leur argent dont le montant des factures globales est estimé à près de 3 milliards de F CFA. Au même moment, un montant de plus de 6 milliards de F CFA se trouve dans le compte du Fonds Covid logé dans une banque de la place. Les hôtels qui sont dans la galère totale à cause de la pression des banques pour le remboursement de leurs prêts, n’ont plus d’autre choix que d’assigner l’Etat malien en justice afin qu’ils puissent être remis dans leurs droits. Et le processus n’est qu’une question de jour. Puisque tous les hôtels concernés sont prêts pour une procédure judiciaire afin de régler cette affaire, qui n’a que trop duré.

El Hadj A.B. HAIDARA