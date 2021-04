La France sous pression pour reconnaître sa responsabilité dans l’attaque aérienne au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La France sous pression pour reconnaître sa responsabilité dans l’attaque aérienne au Mali Publié le samedi 10 avril 2021 | marocco

© AFP par CHRISTOPHE PETIT TESSON

Arrivée du Président Français, Emmanuel Macron à Gao

Le Président de la République Française, Emmanuel Macron est arrivé à Gao le 19 Mai 2017 pour une visite à la force Barkhane. Tweet

Paris a rejeté à plusieurs reprises le rapport de l’ONU sur l’attaque qui a tué 19 invités à un mariage, le jugeant non crédible.





La France fait face à des appels de plus en plus nombreux à reconnaître sa responsabilité dans l’attaque aérienne qui a tué 19 civils lors d’un mariage dans un village du Mali en janvier, suite à la publication d’un rapport des Nations unies sur cette attaque.



L’enquête accablante de l’ONU publiée le mois dernier, sa première sur l’action militaire française, indique que la frappe aérienne a touché le village de Bounti le 3 janvier, tuant 19 invités au mariage et trois militants.



Des groupes représentant les familles des victimes, qui étaient toutes des hommes, des survivants de la frappe aérienne et des groupes de défense des droits ont demandé que le personnel militaire impliqué dans la frappe soit inculpé et ont condamné l’attaque, qui fait partie d’une série d’incidents survenus ces dernières années au cours desquels des civils innocents ont été tués lors d’opérations anti-jihadistes.



Une insurrection djihadiste a fait des ravages au Mali depuis 2012, débordant sur la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, suscitant un important soutien militaire français dans ses anciennes colonies.



Immédiatement après l’attaque à Bounti, à 370 miles de la capitale Bamako, des groupes locaux ont commencé à faire craindre que des civils, et non des djihadistes, aient été tués, a déclaré Hamadoune Dicko, le président du plus grand groupe peul, Tabital Pulaaku. Un de ses amis est mort dans la frappe aérienne, a-t-il dit.



« Nous connaissions personnellement la majorité d’entre eux. C’est notre région et il est facile de savoir qui était là et s’il s’agissait de civils ou de djihadistes », a déclaré Dicko, ajoutant que le rapport de l’ONU avait « prouvé que nous avions raison ».



« Il est important qu’une enquête indépendante soit menée, peut-être par la justice. Qu’elle soit malienne, française ou internationale », a déclaré Dicko, « afin que les responsabilités soient établies, que les familles des victimes puissent être indemnisées et que les responsables de cette frappe soient traduits en justice. »



Un invité du mariage, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a survécu à l’attaque avec des blessures mineures. Selon lui, la région du centre du Mali est sous le contrôle des djihadistes. « Ils n’acceptent pas les mariages et les baptêmes. S’ils l’avaient su, ils l’auraient interdit », a-t-il dit. « Il n’y avait pas de djihadistes, nous faisions simplement la fête entre nous ».



Le rapport de l’ONU, basé sur plus de 400 entretiens et témoignages, accuse la France de nombreux manquements, notamment l’obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles étaient bien des objectifs militaires.



Depuis la publication du rapport, la France l’a rejeté à plusieurs reprises comme n’étant pas crédible, affirmant que 30 personnes sont mortes dans la frappe aérienne au Mali et que les cibles étaient toutes des djihadistes. Selon elle, le rapport de l’ONU s’est peut-être appuyé sur des témoignages de sympathisants de terroristes et n’offre aucune preuve tangible.



La ministre française de la défense, Florence Parly, a déclaré la semaine dernière que ses opérations suivaient « un processus de ciblage rigoureux » et qu’au milieu des critiques, elle « ne peut pas laisser salir l’honneur de nos soldats ».



« Il n’y avait pas de femmes ou d’enfants parmi les victimes, et ces frappes avaient pour but de neutraliser les éléments terroristes », a-t-elle ajouté. L’attaque avait visé une coalition de groupes extrémistes affiliés à Al-Qaïda.



Jeudi, Mme Parly a répondu aux critiques croissantes, suite au rapport de l’ONU, des groupes de défense des droits maliens et français, dont Amnesty International et Oxfam France.



« L’action de la France au Sahel fait l’objet d’une guerre d’information permanente visant à affaiblir notre crédibilité et notre légitimité, alors même que nous sommes présents à l’appel des autorités nationales sahéliennes », après un nouveau briefing sur les détails de la frappe aérienne par le chef d’état-major des armées.



Le gouvernement a rejeté les appels à l’ouverture d’une enquête sur les meurtres, ou à la publication des images de drone qui ont permis d’identifier le village comme cible, ce qui ajoute à la consternation des groupes au Mali.



Pour tenter d’amener la France à accepter de rendre des comptes, les familles des victimes envisagent d’intenter une action en justice devant les tribunaux français.



L’absence de critiques de la part du gouvernement de transition dirigé par l’armée, qui a pris le pouvoir après un coup d’État l’année dernière, alimente le ressentiment. Depuis une déclaration critiquant la frappe dans son sillage immédiat, les responsables ont largement soutenu la France, dont ils dépendent pour soutenir leurs propres forces. Les autorités maliennes ont déclaré que des djihadistes étaient la cible de l’attaque.



Les deux pays n’ont pas réussi à lancer une enquête coordonnée, selon Clémence Bectarte, de la Fédération internationale des droits de l’homme, qui estime que « les juridictions françaises et maliennes auraient dû ouvrir une enquête, c’était logique ».



Les informations faisant état d’atrocités présumées commises par ses militaires ont fait monter la pression sur la France et sur son opération prolongée au Sahel. Le 26 mars, six personnes ont été tuées dans le nord-est du Mali lors d’une frappe de drone française qui, selon l’armée, visait des djihadistes. Pourtant, des habitants ont déclaré que les personnes décédées, dont quatre enfants de moins de 16 ans, étaient de jeunes chasseurs.



Les 5 100 soldats français présents au Sahel ont du mal à contenir les groupes extrémistes très mobiles et coordonnés dans cette région désertique. Selon les experts, les atrocités présumées ont probablement renforcé le ressentiment anti-français dans le pays.



The Guardian, 9 avr 2021







Source: moroccomail