Boubou Cissé, un destin présidentiel incertain Publié le dimanche 11 avril 2021 | Sud Hebdo

Le jeune ancien et dernier premier ministre d'IBK faisait partie de ceux qui étaient en vue pour la présidentielle 2023..Mais c'était sans compter sur l'intervention de l'armée qui a nettement stoppé les ambitions de plus d'un.



Au délà du coup du 18 Aout dernier, l'affaire dite de déstabilisation des autorités est venue comme un couperet , trancher à jamais le destin de Boubou Cissé qui caressait le dessein de succéder à son président IBK. Alors meme que l'enfant de Djenne n'a ni l'envergure encore moins les atouts politiques, pour conduire le camp présidentiel sortant à un succès électoral. Plus encore Boubou Cissé était devenu un premier ministre contesté et combattu meme dans son propre camp. Loin ainsi de faire l'unanimité dans la majorité présidentielle d'alors, il s'était mis au centre de fortes contestations aux multiples origines. Notamment ses bras de fer avec les syndicats son conflit ouvert avec l'imam Dicko son oncle, jouaient déjà contre lui .Et malgré ces feux croisés comme premier ministre il continuait à porter le fardeau du mandat de son président déchu qui était encore plus contesté . comme ayant mal lu la fronde populaire qui a fini par emporter le régime IBK , Boubou Cissé donnait l'impression de s'organiser pour se lancer à la conquete du pouvoir



L'arrestation de se principaux bras droits, a complètement anéanti son projet et certainement son avenir professionnel cette affaire dite déstabilisation des institutions pèse désormais sur lui comme un vrai handicap qui l'empêchera de mener sereinement campagne puisse qu'il sera toujours en cavale on peut sans se tromper affirmer que pour l'instant boubou Cissé ce n'est pas pour 2022



Sauf revirement de dernière minute l'ancien premier ministre sera hors course malgré les acrobaties de son objecteur de conscience le brillantissime avocat Maître Kassoum Tapo associé au CDR de Ras Bath. Même si la politique malienne est imprévisible le destin présidentiel de Boubou Cissé dernier grand vizir de l'ère IBK semble compromis



