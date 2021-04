Mois de ramadan: Le gouvernement fixe les prix des produits de première nécessité - abamako.com

Publié le dimanche 11 avril 2021

A la veille de chaque mois de ramadan, l'on constate une flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché malien. Cette année le gouvernement a décidé d'anticiper. C'est ainsi que la Direction générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence (DGCCC) a fixé les prix plafonds des produits de premières nécessité.



La tonne du sucre en poudre sera vendue à 450.000 FCFA et le Kg à 500 FCFA; la tonne du riz brisé importé non parfumé sera vendue à 290.000 FCFA et le Kg 340 FCFA; les 200 litres de l'huile alimentaire locale seront vendus à 110.000 FCFA et le litre à 650 FCFA; la tonne du tourteau de coton sera vendue 140.000 FCFA et le sac de 50 Kg à 7350 FCFA; le pain de 300g sera vendu à 200 FCFA et celui de 150g 100 à FCFA; une bouteille de gaz butane pour B6 sera vendue à 2910 FCFA et celle pour B3 à 1335 FCFA. Le respect de ces prix indicatifs plafonds est une obligation pour tous selon le gouvernement.



Fsanogo