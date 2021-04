Enseignement supérieur: les étudiants de la 7è promotion de l’Université du Sahel reçoivent leurs diplômes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Enseignement supérieur: les étudiants de la 7è promotion de l’Université du Sahel reçoivent leurs diplômes Publié le dimanche 11 avril 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Cérémonie de sortie de la 6eme promotion à l` Université du Sahel

Bamako, Le 21 décembre 2019 l` Université du Sahel a procédé à la sortie de la 6eme promotion baptisée "Abdul Aziz Yatabaré Tweet

La sortie officielle de la 7è promotion des étudiants de l'Université du Sahel, baptisée '' promotion feu Dr Issiaka Moussa Koné'', a eu lieu ce samedi 10 avril 2021 au sein de cet établissement. Elle a vu la présence decreprésentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, du ministre des Affaires religieuses et du Culte, ainsi que le directeur de l’ONG El Farouk, l’Imam Kontao.

La cérémonie a été présidée par M. Cheick Issiaka Traoré.

Lors de cette cérémonie, 100 étudiants et étudiantes ont eu leurs diplômes de licence selon levsystème LMD de la faculté des études islamique et de la langues arabe et de la faculté de l'informatique. Ces récipiendaires sont issus d'un total de 723 étudiants que compte l'Université du Sahel.



La 7 èmè promotion de ladite institution porte le nom de feu Dr Issiaka Moussa Koné, "un personnage qui a incarné le sérieux et la persévérance jusqu’à son dernier souffle " a affirmé le recteur de l'Université Sahel Dr Seydou Madibaba Sylla, avant d'ajouter que bientôt d'autres filières verront le jours à l'université du Sahel



Présent à la cérémonie, le ministre des aAffaires religieuses et du Culte a exhorté les nouveaux diplômés à persévérer dans leur future vie professionnelle avec le respect des valeurs de l'islam



Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, dans son intervention, a demandé la qualité dans les universités comme l'exige les textes sous régionales



A la fin de la cérémonie, des prix ont été décernés aux meilleurs étudiants et au parrain Cheick Issiaka Traoré



Il faut noter que Université Sahel est le fruit de la géante organisation humanitaire l’ONG El Farouk qui a créé huit lycées et trois universités dont celles de Bamako, Kayes et Sikasso.



M.S