Mali : Le M5-RFP annonce des « manifestations de masse » après le ramadan Publié le dimanche 11 avril 2021

© aBamako.com

Assemblée générale du M5-RFP

Bamako, le 06 mars 2021. Le Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a tenu son assemblée générale à la Maison des Ainés. Tweet

Le mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) va observer une « trêve » pour le Ramadan en suspendant certaines activités déjà annoncées, ont annoncé, vendredi, les leaders du mouvement.



Lors d’un point de presse, le M5-RFP a indiqué que cette trêve intervient dans « le respect de nos valeurs socio-religieuses ». Cependant, «les manifestations de masse annoncées seront juste différées et reprendront avec plus de vigueur après la fête de Ramadan », ont-ils précisé.



Après un moment de silence, les leaders du mouvement de contestation ayant conduit à la chute de l’ancien régime ont signé leur retour à travers ce point de presse « sur les impératifs du changement attendus du processus de transition ». Cette sortie médiatique a vu la participation des personnalités comme Choguel Kokalla Maiga, Me Mountaga Tall, ou encore Konimba Sidibé, tous membres du comité stratégique du M5-RFP.



Dans une déclaration lue par Konimba Sidibé, le M5-RFP dresse un tableau peu reluisant de la situation socio-politique actuelle du Mali. La situation globale du pays nécessite « plus que jamais une rectification du processus de Transition afin de créer les conditions d’une refondation totale du Mali dans le cadre des Assises nationales de la Refondation », selon le comité stratégique du Mouvement du 5 juin.



Au cours de ce point de presse, les leaders du M5-RFP, ont critiqué la gestion du pays par les autorités de la Transition. Évoquant divers sujets d’actualité tels que la polémique autour de la frappe aérienne controversée dans la localité de Bounti, dans la Région de Mopti (Centre), l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation, la lutte contre la corruption, etc.



« Aucun foyer, aucune personne n’échappe aujourd’hui à la baisse constante du pouvoir d’achat des Maliens avec son corollaire de paupérisation croissante », indique le M5-RFP, dans sa déclaration, au sujet de la cherté de la vie.



MT/MD (AMAP)