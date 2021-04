Commissariat de police du 13ème Arrondissement de Bamako : Le féticheur Dramane Doumbia dit Dinkôrô poursuivi pour « escroquerie » - abamako.com

Commissariat de police du 13ème Arrondissement de Bamako : Le féticheur Dramane Doumbia dit Dinkôrô poursuivi pour « escroquerie » Publié le lundi 12 avril 2021 | Le Pays

Après une longue en animisme, le féticheur Dramane Doumbia alias Dinkôrô se trouve dans le viseur des éléments de police du 13ème Arrondissement de Bamako pour « escroquerie ». Mais pour l’heure, il reste introuvable.

Le féticheur Dinkoro est connu à Bamako et dans ses environs. Sur des radios, le féticheur incite ses compatriotes à aller lui tester jusque chez lui à Yirimadio-Zerni pour devenir riche. « Les gens peuvent venir me tester, j’ai des secrets qui rendent l’homme très riche. Mais il y a de délai pour l’aboutissement de ce travail que j’opère pour mes clients. Je ne prends l’argent de personne jusqu’à la réussite du travail. D’ailleurs, l’argent qu’investissent les gens sera remboursé une fois que le travail ne réussira pas », tels étaient les mots du féticheur. Alors, ces clients qui se voyaient déjà riches par le fait qu’ils croyaient aux dires de Dinkôrô vont finalement décider de porter plainte contre lui au commissariat de police du 13ème Arrondissement de Bamako.

Contactée par nos soins, une source nous a confirmé les faits. « Oui, ce que disent les gens est vrai. Nous cherchons Dramane Doumbia dit Dinkôrô ça fait quelques moments. Mais nous ne sommes pas parvenus à mettre la main sur lui », nous confie une source policière. Au sujet de Dinkôrô, ajoute-t-elle, il y a eu beaucoup de plaintes et de soit transmis. « Je ne peux pas dire le nombre exact, mais les plaintes valent une dizaine, de même que les soit transmis », précise notre source qui confirme : « Chaque plaignant a sa version. Mais ils se plaignent tous de l’escroquerie de Dinkôrô ». Je ne sais pas quel travail fait Dinkôrô, mais les plaignants réclament la restitution de leur argent, a-t-elle enchainé. Et de souligner : « Il me semble que Dinkôrô restituait l’argent des clients dont le travail n’aboutissait pas. Mais il me semble qu’il n’arrive plus à faire cela en ce moment ».

Partant des dires de la même source, il y a longtemps que les éléments du 13ème Arrondissement sont en train de chercher Dinkôrô pour l’arrêter. Ce n’est pas facile de le trouver, sa maison, c’est comme un domaine, tellement que c’est une grosse maison. Et d’être encore plus compréhensible : « D’abord quand tu rentres, les gros bras qui se trouvent dans la maison de Dinkôrô t’empêchent de rentrer. Et entre-temps, il va se cacher quelque part. Bon finalement, les éléments du 13ème Arrondissement partent et reviennent sans pouvoir l’arrêter ».En tout cas, les éléments resteront prêts à procéder à son arrestation dès qu’il sortira de sa maison, a indiqué notre source.

Mamadou Diarra