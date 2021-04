Situation sociopolitique : l’Imam Mahmoud Dicko échange avec le Chérif de Nioro - abamako.com

Situation sociopolitique : l'Imam Mahmoud Dicko échange avec le Chérif de Nioro Publié le lundi 12 avril 2021

© aBamako.com par A S

Cérémonie de remise de trophée "personnalité de l`année" à l`imam Mahamoud Dicko

Bamako, le 07 novembre 2020 Le forum Libre, une organisation de la société civile a décerné le titre de « Personnalité de l’année 2020 » à l’imam Mahmoud Dicko Tweet

Après de longs mois sans se voir, physiquement, depuis la chute du régime d'IBK, l'Imâm Mahmoud Dicko a rencontré le puissant Cherif de Nioro, le samedi 11 avril 2021 , à Nioro, dans l'une des somptueuses résidences du Guide spirituel des hamalistes, indique une note d'information transmise à aBamako.



Cette rencontre fut une mise au point entre les deux leaders religieux sur les questions brûlantes de l'heure, notamment le déroulement de la transition.



Après avoir expliqué ses rapports pas très fameux avec les autorités de la transition, l'Imam Dicko a tenu à rassurer le Chérif de Nioro de sa fidélité et du grand respect qu'il a toujours eu pour ce dernier.



Quant au Chérif, il a rappelé à son hôte l'évolution de son soutien aux nouvelles autorités et également d'autres faits marquant l'actualité du pays depuis les événements du 18 août.



"Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, je suis l'une des premières personnes ayant déclaré ouvertement leur soutien à eux, et ce, sans condition aucune", a martelé le Chérif.



Le Chérif renchérit en indiquant que "ce soutien a continué jusqu'au jour où j'ai décidé de le leur retirer après plusieurs sommations sur le retrait pur et simple du projet de texte sur le genre porté par Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dont j'ai demandé l'éviction de son poste."



En outre, l'Imam Dicko, a fait savoir qu'il n'a "jamais rencontré" le président de la transition depuis son arrivée a pouvoir.



Après un entretien d'une demie heure, la rencontre s'est clôturée par un huis clos, a conclu la note.



M. S.