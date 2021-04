Gouvernance et auto-gouvernance démocratique en République du Mali : La PCC à San pour éveiller la conscience des populations sur le danger de la corruption - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Gouvernance et auto-gouvernance démocratique en République du Mali : La PCC à San pour éveiller la conscience des populations sur le danger de la corruption Publié le lundi 12 avril 2021 | Le Républicain

© aBamako.com par AS

Lancement de la plateforme contre la corruption

Une Plateforme pour la corruption a été lancée le 27 Avril 2019. Photo: Pr Clément Mahamadou DEMBELE Tweet

La salle de conférence de la mairie de la région de San a abrité, le 10 avril 2021, la tournée de la plateforme contre la corruption et le chômage (PCC), dans le cadre de l’exécution de son projet « éducation et formation citoyenne pour une gouvernance et une auto-gouvernance démocratique en République du Mali à partir de l’année prochaine ». L’objectif visé par la PCC à travers cette activité est d’éveiller la conscience du peuple malien et stimuler l’émergence d’une citoyenneté active sur la base de lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali, notamment à San. Elle a été animée par le président de la PCC, Pr. Clément Dembélé.

Ce contrat de subvention financé par l’union européenne à hauteur de 50.100.000 fcfa, avec comme unité de gestion du programme d’appui à l’enseignement fondamental au Mali, indique le président de la PCC, est parti du triste constat que le Mali, à l’instar des communautés internationales, est fortement gangréné par un phénomène peu naturel de corruption depuis plusieurs décennies, qui ne cesse d’accroître d’année en année dû à la mauvaise gouvernance, l’impunité et l’injustice sociale. Selon le président de la PCC, plusieurs secteurs sont endommagés par la corruption : l’économie, l’éducation, la sécurité et surtout la santé, freinant ainsi le développement du Mali sous toutes ses formes.



La corruption, déclare le président de la PCC, Pr. Clément Dembélé, est un véritable fléau qui nuit à tous les citoyens, particulièrement la couche juvénile qui est la majorité et qui est la plus vulnérable. pour lui, au vu de ce tableau sombre, les organisations de la société civile ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la corruption. Mais, regrette Clément, elles ne disposent toujours pas de moyens nécessaires pour relever ce défi dans leur travail quotidien.



C’est pour jouer pleinement le rôle de conscientisation citoyenne, en informant la population malienne de ses droits et devoirs, indique Pr. Clément, que ce projet a vu le jour. Car, dit-il, en le faisant, l’éducation des jeunes pour une citoyenneté responsable peut se traduire par un changement progressif et durable de comportement.



Autre angle important de ce projet selon Pr. Clément Dembélé, est que les organisations de la société civile peuvent permettre une bonne accessibilité de cette information à travers l’organisation des rencontres d’échanges avec la population qui est un puissant outil de dévoilement de la corruption et de mauvaise gouvernance au Mali. C’est la raison pour laquelle, appuie le président de la PCC, il convient de ce fait, de renforcer ces organisations et les medias.



Pour Pr. Clément Dembélé, le présent projet «Education et formation citoyenne pour une gouvernance démocratique et une auto-gouvernance en République du Mali », permettra d’une part, à la Plateforme Contre la Corruption et le Chômage, en tant que société civile, d’organiser plusieurs cas de rencontre d’échanges avec la population de Ségou aussi dans d’autres localités différentes pouvant expliquer le degré de la corruption à la population, et d’autre part des facteurs pour lutter contre la corruption au Mali.



Le but de cette activité, souligne Pr. Clément, est d’éveiller la conscience du peuple malien et stimuler l’émergence d’une citoyenneté active sur la base de lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali.



De façon spécifique, pour atteindre ce but, dit-il, les objectifs suivants sont prévus comme assurer l’organisation matérielle des échanges avec la population; mobiliser les populations, partenaires et acteurs des couches de la société civile pour une participation effective ; informer la population sur la thématique de la corruption et ses effets néfastes.



A la fin de la conférence, les populations ont dit avoir été ravies de participer à la rencontre qui leur a permis d’être plus informées sur la corruption au Mali et le combat de la PCC. «Je suis contre la liberté provisoire au Mali. Le vol et la corruption sont encouragés par les autorités maliennes. Elles ne font que voler, envoyer leurs enfants à l’extérieur, ne se soucient que de comment s’habiller. Elles doivent jouer leurs rôles afin de mettre fin à cette pratique qui est en train de faire disparaître le Mali. Nous devons nous lever contre cette pratique afin d’éviter la disparition de notre cher pays. Le transfert d’école publique en école publique est gratuit. L’analyse du paludisme est gratuite comme le sida, la césarienne ; la carte d’identité est à 1600fcfa, l’ambulance publique est gratuite. Quand vous payez, vous contribuez à encourager cette pratique. Mais payez vos vignettes, vos taxes et vos impôts pour contribuer au développement du pays, pour jouer votre rôle citoyen. Cela vous permettra de demander des comptes aux autorités. Réunissons-nous, sachons que ce pays est pour nous, impliquons-nous pour mettre fin au vol, à la corruption», a fait savoir Pr. Clément aux populations de San. Pour terminer, il a demandé aux populations de ne plus voter pour quelqu’un à cause de l’argent.



Hadama B. Fofana