72ème session du Conseil d’Administration du Groupe BDM-SA : les administrateurs très satisfaits des performances particulières réalisées

La 72ème session du Conseil d’Administration du Groupe BDM-SA s’est réunie en session ordinaire le samedi 10 avril 2021 dans la salle de conférence de son Siège, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Ahmed Mohamed Ag HAMANI, Président du Conseil.



Les filiales du Groupe BDM à savoir BDU Guinée Bissau, BDU Cote d’Ivoire et BDU Burkina Faso, ont aussi tenu leurs sessions de Conseil d’Administration par visioconférence.



Après adoption et examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a apprécié les performances particulières réalisées par le premier Groupe Bancaire Malien au titre de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2020 qui se sont soldés pour la 1ère fois dans l’histoire bancaire du Mali par un total bilan de plus de mille cinq cent milliards de francs (+ de 1500 milliards FCFA) et un résultat bénéfique de vingt milliards de francs (+ de 20 milliards FCFA).



Le Conseil d’Administration a tenu à rendre un vibrant hommage à la clientèle et adresser ses vives félicitations et ses encouragements au management et à l’ensemble du personnel du Groupe BDM pour les performances réalisées et les a exhortés à les perpétuer.