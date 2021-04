La CNDH exprime sa préoccupation face aux allégations de violations des droits de l’Homme impliquant les forces du G5 Sahel - abamako.com

© aBamako.com par FS

Aguibou BOUARE, président de CNDH

Aguibou BOUARE, président de Commission Nationale des Droits de l`Homme. Tweet

Dans un communiqué, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a exprimé sa préoccupation face aux allégations de violations des droits de l’Homme impliquant les forces du G5 Sahel.



COMMUNIQUE N°004-2021/CNDH-P

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) exprime sa très vive préoccupation face aux allégations de violations des droits de l’Homme impliquant les forces du G5 Sahel, notamment dans la zone dite des trois frontières, relatives aux arrestations arbitraires, aux exécutions sommaires, aux enlèvements, entre autres.

La CNDH s’incline pieusement devant la mémoire des victimes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Aussi, sur le fondement de la Loi fondamentale et des instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme, l’Institution nationale des droits de l’Homme :

- condamne avec fermeté les violations des droits de l’Homme perpétrés ;

- recommande l’ouverture d’enquêtes crédibles, indépendantes, impartiales et diligentes en vue d’identifier les auteurs et complices des violations dénoncées, et appelle à rendre publics les résultats desdites investigations ;

- réitère son appel pressant au Gouvernement à assumer ses responsabilités dans la protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national ;

- invite les Forces armées nationales et internationales et les encourage à lutter contre le terrorisme dans le strict respect du droit international des droits de l’Homme et du Droit international humanitaire ;

- recommande l’accélération du processus de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) et son corollaire de désarment intégral de tout mouvement armé et/ ou milices pour un retour définitif à la paix et à la réconciliation nationale condition sine qua non d’un meilleur respect et d’une meilleure protection des droits fondamentaux des populations.

- demande à l’Etat de lutter efficacement contre l’impunité sous toutes ses formes ;



Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.

Bamako, le 12 avril 2021



Le Président



Monsieur Aguibou BOUARE Chevalier de l’Ordre National