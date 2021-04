Préjudice subi par les victimes du crime de guerre commis par Ahmed Al Faqi Al Mahdi à Tombouctou en 2012 : Le Mali et la Communauté Internationale reçoivent un euro symbolique ! - abamako.com

Préjudice subi par les victimes du crime de guerre commis par Ahmed Al Faqi Al Mahdi à Tombouctou en 2012 : Le Mali et la Communauté Internationale reçoivent un euro symbolique ! Publié le lundi 12 avril 2021 | L'Inter de Bamako

Le mardi 30 mars, la grande salle du Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a servi de cadre pour la cérémonie de remise de l’euro symbolique au Mali et à la Communauté Internationale par le Fonds au Profit des Victimes de la CPI. C’était sous la haute présidence du président de la Transition, Chef de l’Etat, SEM. Bah N’Daw avec à ses côtés, Mme Doumbia Mama Koïté, présidente du Fonds au Profit des Victimes de la CPI (FPV), la Procureure Générale de la CPI Fatou Bensouda, le Premier Ministre Moctar Ouane et le directeur adjoint de l’UNESCO, M. Xing Qu .

En effet, cette cérémonie de réparations symboliques fait suite au préjudice subi par les victimes du crime de guerre commis par Ahmad Al Faqi Al Mahdi à Tombouctou en 2012.



Il s’agit d’une première en ce qui concerne les réparations pour les victimes contre des biens culturels. Ainsi, ladite cérémonie a consisté en la remise d’un euro symbolique à la Communauté malienne, à travers le Chef de l’Etat, et à la Communauté internationale, à travers l’UNESCO. Elle constituait une occasion unique de reconnaitre la valeur exceptionnelle du patrimoine et les conséquences que leur destruction a sur l’identité et le bien-être des communautés. De ce fait, au total, l’ordonnance de réparation a fixé la responsabilité d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi aux fins de réparation à 1.775.000.000 FCFA (Soit 2,7 millions d’euros).



Et selon les juges de la CPI, le crime de guerre commis par le terroriste avait causé des torts et souffrances à trois groupes de personnes. Notamment les descendants et descendantes des Saints enterrés dans les mausolées ainsi que les maçons et les gardiens. De même que la communauté de Tombouctou dans son ensemble, c’est-à-dire tous les habitants de Tombouctou et les personnes déplacées, et la communauté malienne et la communauté internationale dans leur ensemble.



Les différentes interventions qui ont marqué cette cérémonie de remise, sont entre autres celles de Mme le maire de la CIII, de la Procureure Générale de la CPI, Fatou Bensouda, de la présidente du FPV, Doumbia Mama Koïté, du Directeur Adjoint de l’UNESCO, Xing Qu et du Président de la Transition, SEM. Bah N’Daw. Aussi, une minute de silence a été observée pour les victimes de terrorisme et puis l’assistance a eu droit à un petit film sur l’histoire et l’utilité des mausolées de Tombouctou.



Après ces interventions des personnalités principales de cet évènement symbolique, Doumbia Mama Koïté a procédé à la remise de l’euro symbolique au président de la Transition représentant du peuple malien et au directeur Adjoint de l’UNESCO pour la communauté internationale.



Sous le rythme des instruments musicaux des étudiants conduits par Pr Massabou Wélé Diallo du Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyanté, la cérémonie a pris fin par la signature de la remise de l’euro symbolique par les trois parties, à savoir le président de la Transition, la présidente du FPV et le directeur adjoint de l’UNESCO .



A noter que Harber Kounta, représentant des habitants des 333 Saints a pris également part à cette cérémonie.



Par Mariam SISSOKO