Litige foncier en commune IV: L'initiative de la société civile Malienne''Jiriba Koro'' dénonce ''La Mafia de la mairie de la commune IV'' Publié le lundi 12 avril 2021 | Nouvel Horizon

Un litige foncier oppose le sieur Yacouba Coulibaly et la mairie de la commune IV depuis 2008. Hier dimanche 11 avril 2021, les membres de l’initiative de la société civile malienne ‘’Jiriba Koro’’ ont tenu une conférence de presse pour ‘’dénoncer les manœuvres de la mafia de la mairie de la commune IV’’.



Selon jiriba Koro, Yacouba COULIBALY a été injustement chassé de son immeuble en juin 2019 qu’il occupait depuis neuf ans.



Selon les informations fournies par Siriki Kouyaté de Initiative de Jiriba Koro : « après expulsion, cet édifice flambant neuf a été démoli par décision de justice ».



Or cette décision devrait frapper M. Adama GUINDO et non Yacouba COULIBALY selon le jugement n° 92 rendu le 15 mai 2017 stipulant : « Ordonne l’expulsion de Adama GUINDO tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef de la parcelle A/ 11 sise au marché de Hamdallaye. (…)

«NOUVEL HORIZON»

GAOUSSOU TANGARA