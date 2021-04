G5 Sahel: Une nouvelle Radio pour lutter contre "L’extrémisme violent " - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société G5 Sahel: Une nouvelle Radio pour lutter contre "L’extrémisme violent " Publié le lundi 12 avril 2021 | AFP

© aBamako.com par A S

Journée presse morte au Mali

Bamako, le 12 mars 2013. Kiosques vides, silence radio aux niveaux des radios et télévisions privées. Tweet

Une station de radio visant à lutter contre "l'extrémisme violent" va être lancée dans les pays G5 Sahel, groupe de cinq pays sahéliens qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans la lutte antijihadiste, a-t-on appris lundi de source officielle à Ouagadougou. Dénommée "Radio Jeunesse Sahel", la station, qui cible des auditeurs de 15 à 35 ans, émettra à partir de Ouagadougou pour sensibiliser les populations contre "l'insécurité et l'extrémisme violent", selon les termes d'une convention signée lundi dans la capitale burkinabè."C'est une radio qui va être d'une grande importance" car "l'objet est de proposer des thématiques qui luttent contre le radicalisme et l'extrémisme violent", a déclaré le ministre burkinabè des affaires étrangères Alpha Barry, selon cette convention de concession de service public entre l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso. "La signature de cette convention marque véritablement le point de départ de cet important projet", s'est réjouit M. Barry, sans donner de date de début d'émission, assurant que "c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps". Les programmes de "Radio Jeunesse Sahel", seront "orientés vers la jeunesse et l'ensemble des populations dans la lutte contre l'insécurité, le chômage des jeunes, et l'ignorance", a expliqué, de son côté, le président du CSC Mathias Tankoano. Selon la représentante de la SG de la Francophonie, Oria Vande Weghe, "la radio Jeunesse Sahel vise à travers ses émissions à "favoriser le vivre ensemble et une vision constructive de l'avenir en offrant aux jeunes à la fois un sens d'appropriation de leur avenir, le reflet de leur réalité et un contenu authentique, crédible, fiable et inspirant".La chaîne, qui émettra un programme régional commun aux cinq pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad), avec des décrochages nationaux, diffusera son contenu en continu en français, arabe, haoussa, peul, Bambara et mooré, des langues couramment parlées dans la région.