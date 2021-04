Le silence intrigant de l’administrateur provisoire d l’ACI - abamako.com

Le silence intrigant de l'administrateur provisoire d l'ACI
Publié le mardi 13 avril 2021 | le Temoin

Peu d’observateurs s’attendaient à un mutisme aussi assourdissant de la part de la direction actuelle de l’ACI, après les contrevérités et allégations foudroyantes sur son état par le PDG limogé de cette agence. Lors d’une apparition sur les antennes de Radio Kledu, Mamadou Tiéni Konaté s’était livré en effet à une description qui a fait sursauter plus d’un, tant elle s’écarte de la réalité : paiement des dettes de l’ACI dans des proportions exponentielles, assainissement de la gestion, instauration de l’ordre et amélioration du cadre de travail, etc. La sortie rocambolesque de l’ex-Pdg est au cœur de tous les commérages dans son ancienne boîte où les travailleurs sont unanimes sur la levée d’une chape de plomb avec son départ. En a rajouté à leur stupéfaction une intrigante indifférence apparente du tout nouvel administrateur provisoire dont la réaction aux propos de Mamadou Tiéni Konaté était fortement attendue par les travailleurs de l’ACI, au regard du lourd passif légué par ce dernier.

La Rédaction