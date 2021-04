Emploi : Abba Immobilier lance l’opération 300 motos-taxis à Bamako - abamako.com

Emploi : Abba Immobilier lance l'opération 300 motos-taxis à Bamako Publié le mardi 13 avril 2021 | la preuve

Ce mercredi 7 avril 2021, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, a présidé la cérémonie de lancement de l’opération 300 motos-taxis dans la ville de Bamako. L’opération est du Groupe Abba Immobilier (volet Transport), sous la houlette de l’Anpe.

Cette cérémonie a été marquée par deux interventions : celle du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et celle du Directeur général de Abba Immobilier. Cette opération vise à créer 300 emplois directs. À cet effet, Mohamed Salia Touré, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a affirmé que de telles initiatives constituent de véritables opportunités pour les jeunes. Enfin, il a félicité les responsables du groupe Abba Immobilier pour l’initiative.



Pour sa part, le directeur général du groupe, Abba Dembélé, dira que Abba Immobilier, qui évolue dans les BTP, a jugé nécessaire d’élargir ses activités. Et l’idée vise à réduire le taux de chômage des jeunes à travers des emplois directs. À l’en croire, en tant que Malien de la diaspora, son souci est d’éviter que des jeunes empruntent la voie de l’immigration clandestine.



Aussi, dira-t-il que le groupe Abba Immobilier envisage de faire tout pour que ces nouveaux conducteurs soient en règles vis-à-vis de la loi.



La rencontre a pis fin par la coupure du ruban, suivie de la remise symbolique des clés aux récipiendaires.