Bourem : mouvement d'hommes armés aux alentours de Bamba

Bourem : mouvement d'hommes armés aux alentours de Bamba Publié le mardi 13 avril 2021 | L'Indépendant

Soldats du MNLA à Kidal le 4 février 2013.

Des sources locales font état de mouvements d’individus armés à quelque 17 kilomètres de Bamba, dans le cercle de Bourem. ils ont été aperçus, au cours du weekend dernier, à bord de quelques pick up équipés. Alors que d’autres, qui ouvraient la voie, étaient sur une vingtaine de motos.



Bien qu’aucune attaque n’ait été encore signalée dans la zone, cette mobilité de groupes terroristes est à prendre au sérieux pour les forces militaires déployées dans ce secteur. Lequel est considéré comme une zone propice aux trafics de drogue.



Le trafic de drogue a toujours attisé la convoitise des groupes armés dans le cercle de Bourem. En plus des conflits opposant différentes factions armées, des attaques meurtrières sont souvent dirigées contre les armées présentes dans la zone.



Les FAMa ont souvent payé un lourd tribu dans ce secteur où se mêlent à la fois narcoterroristes et éléments incontrôlés des groupes signataires de l’accord pour la paix. En mars 2020, une trentaine de nos militaires avaient trouvé la mort lors d’une attaque par des dizaines d’assaillants.



A DIARRA



Source: l’Indépendant