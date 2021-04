Sikasso : Un agent de la sécurité blessé dans l’attaque du poste de contrôle de Mamassoni - abamako.com

Sikasso : Un agent de la sécurité blessé dans l'attaque du poste de contrôle de Mamassoni Publié le mardi 13 avril 2021 | L'Essor

Sikasso, 13 avril (AMAP) Un agent de la sécurité a été blessé, quatre armes automatiques emportées, un hangar incendié dans une attaque perpétrée lundi par des hommes armés non identifiés contre le poste de contrôle de Mamassoni, dans la commune urbaine de Sikasso, a appris l’AMAP de source locale.



Notre source précise que des assaillants à bord de six motos ont attaquée vers 20H, le poste de contrôle de Mamassoni, dans la Commune urbaine de Sikasso à la sortie menant à Koutiala, blessant un agent de la sécurité avant d’emporter quatre armes automatiques et d’incendier un hangar.



Tous les habitants s’étaient enfermés dans les maisons pour éviter des balles perdues selon notre source qui précise que des enquêtes ont été ouvertes par les services de sécurité pour élucider les circonstances exactes de cette attaque perpétrée par des assaillants qui ont disparu dans la nature.



