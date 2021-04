Le FAMOC accompagne des organisation de la société civile à travers des contrats de performance - abamako.com

L’hôtel de l’Amitié a abrité ce mardi 13 Avril 2021, la cérémonie de signature des contrats de performance des bénéficiaires de l’APP002/2020 et ceux du Guichet "A" du projet FAMOC. Cette cérémonie était présidée par l’ambassadeur du Royaume de Danemark, Elle a vu la présence du chef d’équipe du FAMOC, Frédéric KABORE, du Président de la CNDH M.Aguibou BOUARE et plusieurs responsables des organisations bénéficiaires des subventions.



Le Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement (FAMOC) est une composante du programme thématique «Coexistence Pacifique ». L’objectif du FAMOC est de «promouvoir une société malienne plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits humains ».



Deux effets directs sont liés à cet objectif à savoir :

- Effet direct 1 : La société civile malienne et en particulier les organisations motrices de changement des jeunes et des médias jouent un rôle de premier plan dans la promotion de la citoyenneté, de la gouvernance inclusive, droits humains, et de la prévention contre l’extrémisme violent ;

- Effet direct 2 : La commission Nationale des Droits de l’Homme opère conformément à son mandat et conformément aux principes de Paris relatifs aux statuts et au fonctionnement des institutions nationales des Droits de l’Homme bénéficiaires.



Le fonds vise à financer des projets et activités qui correspondent aux 4 extrants (axes de résultats) du programme. En plus des cinq (05) bénéficiaires du Guichet A présélectionnés lors de l’élaboration du programme Consortium AJCAD, Think Peace et CapDH, Studio Tamani, la Commission Nationale des Droits de l’Homme qui ont commencé la mise en oeuvre de leurs programmes respectifs en Juin 2018, le programme a déjà organisé trois Appels à Propositions de Projets et sélectionné quarante-cinq (45) bénéficiaires pour les Guichets B1, B2 et C.



Au total, le FAMOC compte aujourd’hui cinquante (50) bénéficiaires tous guichets confondus. Le Secrétariat du FAMOC a lancé depuis Décembre 2020, le processus de sélection de nouveaux bénéficiaires dans différents guichets à travers un Appel à Proposition de Projets (APP002/2020). A l’issue du processus, le comité de sélection finale a sélectionné sous réserve 19 bénéficiaires dont 2 bénéficiaires du Guichet B1, 5 du Guichet B2 et 12 du Guichet B1.



Comme d’habitude, avant le démarrage de la mise œuvre des projets des nouveaux bénéficiaires sélectionnés, le Secrétariat du FAMOC organise un atelier d’appropriation du système de gestion de fonds et de suivi-évaluation au profit desdits bénéficiaires.



C’est dans cette optique que le Secrétariat du FAMOC organise l’atelier d’appropriation couplé à la signature solennelle des contrats de performance des bénéficiaires de l’APP002/2020 et ceux du Guichet A.



Ce sont l’ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali, le chef d’équipe du FAMOC et les responsables des projets qui ont apposé les signatures sur le document. Pour la CNDH.



Les bénéficiaires par la voix de Mme Diallo Assetou DIARRA ont rassuré le partenaire de leur engagement pour la réussite des différents projets.



Fsanogo