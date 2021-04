Renouvellement du parlement Panafricain: Chato Candidate à la présidence du PAP - abamako.com

Les députés du Parlement panafricain (PAP), représentants les pays de l’Afrique de l’Ouest, ont choisi à l’unanimité Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato, comme candidate du Caucus Afrique de l’Ouest pour la présidence de l’organe législatif panafricain. Mme Chato bénéficie ainsi du soutien de la plus importante Caucus du PAP, avec le plus grand nombre de membres et une diversité culturelle et linguistique très intéressante.





La cérémonie de lancement a eu lieu le dimanche 11 avril, dans un hôtel de la place, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de la représentante du président du Conseil national de la Transition du Mali, des députés membres du Caucus Afrique de l’Ouest du Parlement panafricain. Les représentants du Caucus présents à la réunion du 10, 11 et 12 avril 2021 à Bamako, ont décidé à l’unanimité de soutenir la candidature, de l’Honorable Haïdara Aïchata Cissé, membre du CNT, au poste de la présidence du PAP.



Pour cette session qui se tiendra du 24 au 28 mai à Midrand en Afrique du sud, les membres veulent voir une nouvelle vision et une nouvelle dynamique pour le PAP. Actuellement vice-présidente du PAP, la candidate Chato jouit du préjugé favorable de femme très compétente, qui connait très bien cette institution et avec une large expérience politique qui lui permet de représenter dignement le peuple africain. Sa candidature est également vue comme une question de justice pour les femmes de notre continent qui luttent pour une Afrique plus juste et équitable.



Dans son intervention, l’honorable Haïdara Aïchata Cissé a salué toute cette mobilisation autour de sa candidature. Elle a présenté les dix engagements qu’elle compte mettre en œuvre à la présidence du PAP. Il s’agit de : veiller strictement à la promotion et à l’émergence du Parlement panafricain en y intégrant la promotion de la femme et la défense de ses droits par l’égalité des chances, poursuivre la difficile, urgente et indispensable ratification du Protocole du Parlement panafricain, rehausser l’image du Parlement panafricain qui représente la voix des peuples africains en améliorant la communication, créer une synergie d’actions entre le Parlement panafricain et les autres organes de l’Union africaine, initier des rencontres périodiques entre le Bureau du PAP et les Chefs d’Etats pour qu’ils aient la même compréhension des défis que les représentants des peuples africains peuvent les aider à relever, renforcer et diversifier la diplomatie parlementaire à travers un programme prenant en compte l’intérêt de tous les Etats membres de l’Union africaine, créer la confiance entre le bureau du PAP et le Staff;rétablir et améliorer les droits des députés qui sont injustement inexistants, relire le règlement intérieur du PAP dans les plus brefs délais pour corriger les insuffisances qui nous ont conduit à cette situation de crise institutionnelle, prendre en compte les préoccupations des peuples africains par la proposition de lois-types et des résolutions ciblées et les faire accepter par la conférence des Chefs d’Etats.



Les intervenants ont, tour à tour loué les qualités humaines, intellectuelles et professionnelles de l’honorable Mme Haïdara Aïchata Cissé. A souligner que le Président sortant du PAP ne sera pas candidat à sa propre succession et décide de soutenir la candidature de Chato. Cette annonce a été faite au cours de la cérémonie de dimanche. La représentante du président du CNT a assuré l’accompagnement sans faille du président et de l’ensemble des membres du CNT à cette candidature qui selon elle, honore l’Afrique et le Mali en particulier.



Ibrahima Ndiaye



